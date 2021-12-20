تفاصيل مقتل الطفلة (شمس) على يد قوة أمنية في بغداد

2021/12/20 | 12:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الاثنين، تفاصيل حادثة مقتل طفلة من مواليد 2014 في بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (20 كانون الاول 2021)، ان "قوة امنية تبادلت اطلاق النار مع عجلة أحد الاشخاص الذي على ما يبدوا انه كان مطلوبا للأمن، ما ادى الى مقتل طفلة تدعى (شمس)، كانت برفقة والدتها داخل العجلة".

واضاف المصدر ان "جثة الطفلة نقلت الى مستشفى (الشيخ زايد) في بغداد"، مشيرا الى ان "مفارز الامن لا تزال متواجدة في موقع الحادث، حيث تم اجراء التحقيقات من قبل خبير الادلة وسيصدر التقرير قريبا".

وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بمقتل فتاة أثناء تبادل لإطلاق النار بين قوة من الأمن الوطني ومطلوبين في بغداد.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، انه "في ساعات الفجر الأولى من اليوم نفذت قوة من الأمن الوطني واجبا لإلقاء القبض على متهمين ضمن منطقة بغداد الجديدة حي الخليج أحد أحياء العاصمة".

وأضاف، أنه "أثناء تنفيذ الواجب حصل تبادل لاطلاق النار مع المتهمين، اسفر عن اصابة فتاة وتوفيت لاحقا جراء اصابتها البليغة"، لافتا الى ان "المطلوبين تمكنوا من الفرار".

واوضح المصدر، أن "قوة تابعة للفوج الأول اللواء الثاني الشرطة الاتحادية تمكنت من ضبط عجلة نوع سوناتا صفراء اللون استخدمها المتهمون في عملية الفرار".

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