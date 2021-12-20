كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيارة الأطفال المُصابين بالسرطان لسماحة السيد السيستاني؟

2021/12/20 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خبر استقبال سماحة السيد

السيستاني (دام ظله)، لعدد من أطفال مرضى

السرطان الذين يتعالجون في مؤسسة

الوارث الدولية لعلاج الاورام التابعة

للعتبة الحسينية المطهرة موجة من ردود

الفعل على مواقع التواصل ا

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