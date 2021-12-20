كربلاء:العتبة الحسينية تستعد لاحتضان مؤتمرها الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب

2021/12/20 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، عن استكمال استعداداتها

لاحتضان مؤتمرها الوطني الأول للحد من

التطرف والإرهاب.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

الشيخ علي القرعاوي لوكالة نون الخبرية

، إن

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