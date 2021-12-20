محاولات لاعادة الحياة الى كنوز متحف الموصل

2021/12/20 | 12:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت أكبر وأثقل القطع الأثرية ولكن بيعت قطع أصغر في الأسواق السوداء في جميع أنحاء العالم.

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