بالفيديو مسلسل استهداف الخضراء يعود مجدداً

2021/12/20 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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مع اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق ..



مسلسل استهداف الخضراء يعود مجدداً و"الطرف الثالث" في قفص الاتهام

أعلنت خليةُ الإعلام الامني، أن قصفا صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء ببغداد .



وذكرت الخليةُ أن المنطقة الخضراء تعرضت الى قصفٍ بواسطةِ صاروخيّن نوع كاتيوشا، مبينة انه تم تفجيرُ الأول بالجو بواسطةِ منظومة سيرام اما الثاني فقد سقط قربَ ساحةِ الاحتفالات، مما تسبب باضرارٍ بعجلتين مدنيتين, مؤكدة العثورعلى منصةٍ لاطلاقِ الصواريخ في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد

تزامنا مع قرب الموعد النهائي لإجلاء قوات التحالف الدولي من العراق، استهدف هجوم صاروخي، السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد،، وقالت خلية الإعلام الأمني أن المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت الى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام اما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ، مما تسبب باضرار بعجلتين مدنيتين، مشيرة إلى المباشرة بعملية تحقيق وتحديد موقع الإطلاق.

يؤكد عضو الإطار التنسيقي ، وائل الركابي، أن الاستهداف الذي حصل للمنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية لم يكن من قبل الفصائل، لافتاً إلى أنها لم تتبنَ هذه الضربة وهذا الاستهداف أبداً،، ويرجح الركابي، وقوف الأطراف التي لا تريد للعمل السياسي أن يمضي بشكل سلس وراء استهدف الخضراء، قائلاً: ان الطرف الذي سعى لخلط الأوراق في العملية الانتخابية هو ذاته الذي يحاول أن يتسبب بالأزمة من خلال توجيه بوصلة الاتهام إلى الفصائل والحشد،، مبيناً أن الفصائل أعلنت بشكل واضح وصريح أنها لن تستهدف أي تابع للأمريكان قبل انتهاء الموعد المحدد لخروج القوات الأجنبية".ويحذر عضو الإطار التنسيقي، من "خلط الأوراق، وخلق أزمة جديدة، والدخول في مأزق جديد لا يتناسب مع الوضع الذي تشهده البلاد الآن.وفي هذا الصدد، يرى الباحث في الشأن الامني والسياسي، علي البيدر، أن "الملاحظ في توقيت هذا الاستهداف أنه يتزامن مع أحداث كثيرة، ليس فقط الانسحاب الأمريكي، بل حتى مع أحداث سياسية، فمثلاً أنه يأتي قبيل اعلان موقف المحكمة الاتحادية من نتائج الانتخابات والمصادقة عليها".ويقول البيدر إن "المجاميع المسلحة أرادت أن تقحم نفسها بالمشهد السياسي، وهي تحاول إرباك هذا المشهد؛ من أجل الإعلان عن نفسها وإيصال رسالة للمنظومة السياسية في البلاد أو حتى لجمهورها بأنها لا تزال حاضرة في المشهد وبقوة وتمتلك إرادة ومؤهلات، وأنها قادرة على تنفيذ المزيد من الهجمات حتى يعلم الجميع أنها المسبب الأول والأخير في إخراج القوات الأمريكية إذا ما خرجت في الموعد المحدد لها".

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