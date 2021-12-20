2021/12/20 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، أن حكومة الاغلبية هي الخيار الوحيد لإنقاذ العراق ولا تراجع عن هذا الخيار.وقال القيادي في التيار، رياض المسعودي، في تصريح صحافي، إن “التيار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التيار الصدري: مصرون على تشكيل حكومة الأغلبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري: مصرون على تشكيل حكومة الأغلبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري: مصرون على تشكيل حكومة الأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).