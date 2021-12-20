2021/12/20 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ..تسجل 12 وفاة بـ فيروس "أوميكرون") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا ..تسجل 12 وفاة بـ فيروس "أوميكرون") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).