الموارد المائية: موجة الامطار الاخيرة تعتبر بداية النهاية لمرحلة الجفاف التي مرت على العراق

2021/12/20 | 12:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الموارد المائية عن ان موجة الامطار الغزيرة التي هطلت على المحافظات الشمالية، هي بداية لنهاية مرحلة الجفاف التي مر بها العراق لثلاثة مواسم متتالية، فيما يرى خبراء بأن البلاد لن تستفاد فعليا من السيول بسبب خروج بعض السدود … Readmore

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