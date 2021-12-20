2021/12/20 | 12:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xh8r45SGlZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدار العراقية للازياء يقيم مهرجان "لوتس فاشن " للتصاميم الشبابية | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدار العراقية للازياء يقيم مهرجان "لوتس فاشن " للتصاميم الشبابية | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).