نفط البصرة تتحدث عن خطة لزيادة الطاقات الانتاجية

2021/12/20 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت شركة نفط البصرة، اليوم الإثنين، إنها تعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للحقول من خلال عملية التطوير المستمر فيها سيما بعد تأسيس شركة البصرة للطاقة إضافة إلى العمل الكبير للجهد الوطني في حقل مجنون.

وقال مدير عام الشركة خالد حمزة عباس لـ(بغداد اليوم ) ان "إنتاج حقل مجنون سيزيد بالفترة المقبلة لكن عملية التصدير منهلم يتم زيادتها لكون الشركة ملتزمة بما تتفق عليه وزارة النفط وشركة النفط الوطنية ضمن اتفاقات أوبك لكن عملية التطويرللحقول مستمرة وفق خطط أعدها رئيس الشركة إحسان عبد الجبار اسماعيل وبمعية وزارة النفط والجهود كبيرة من المشغلينفي الحقول ( الأجانب ) ومن الجهد الوطني الذي يعمل بمجنون ونهران عمر وغيرها".

واضاف ان "الشركة حققت نجاحات كبيرة سيما في الفترة التي تلت تولي عبد الجبار لإدارة وزارة النفط حيث اثبت الجهدالوطني قدرته على عملية التطوير وهذا لايعني عدم الحاجة للخبرات الأجنبية لكون تلك الخبرات لديها عقلية كبيرة في تطويرالحقول وساهمت ايضا بأعطاء الخبرات للجهد الوطني ( الموظفين الحكوميين في شركة نفط البصرة )".

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