موظفو عقود صحة ذي قار يغلقون مبنى الدائرة لليوم الثاني

2021/12/20 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ واصل العشرات من موظفي العقود في دائرة صحة ذي قار اغلاق مبنى الدائرة لليوم الثاني على التوالي ، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتطبيق القرار 315 .وقال شهود عيان ، حسب شبكة اخبار الناصرية، ان العشرات من المحتجين ارغموا الموظفين على العودة الى منازلهم بعد اغلاق البوابة الرئيسة لمبنى دائرة صحة ذي قار وسط الناصرية .واكد المحتجون انهم سيواصلون اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم بتفعيل وتطبيق القرار 315 لعقود الصحة وصرف فروقاتهم المتراكمة وضمان رواتبهم للعام 2022 ./انتهى9

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