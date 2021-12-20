الاعلام الامني يكشف نتائج الضربة الجوية لطائرات اف ـ 16 العراقية في ديالى

2021/12/20 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت خلية الاعلام الامني نتائج الضربة الجوية لطائرات أف 16 العراقية في منطقة السعدية بديالى.وذكرت الخلية في بيان انه :"بعد تنفيذ طيران القوة الجوية ضربة بواسطة طائرات F_16 العراقية في ناحية السعدية ، خرجت قوة من وكالة الاستخبارات وقوة من الجيش وشرطة ديالى وعثرت على اشلاء جثتين من عناصر عصابات داعش الارهابية و ٤ بنادق نوع m-16 مدمرة ، وحزام ناسف ومواد اخرى "./انتهى9

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