القضاء: السجن عشر سنوات لمنتحل صفة قاضٍ في بغداد

2021/12/20 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على احد المجرمين لانتحاله صفة قاض.وذكر بيان للقضاء الاعلى، ان “محكمة جنايات الرصافة، اصدرت حكما بحق احد المجرمين بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة انتحاله صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى”.واوضح البيان، أن “المجرم الذي انتحل صفة قاضي قام باخذ مبالغ […]

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