استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الثاني

2021/12/20 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 369 الف دينار، وسعر الشراء 365 الفاً، وهي الاسعار نفسها التي سجلت ليوم امس الاحد.

واستقر سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ايضا عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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