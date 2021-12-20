السجن 10 سنوات لمجرمين يتاجرون بالمواد المخدرة من بينهم مصري الجنسية

2021/12/20 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في

رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة

الاتحادية أحكاما بحق ثلاثة مجرمين

بالسجن لمدة عشر سنوات على كل واحد

منهما عن جريمة المتاجرة بالمواد

المخدرة.

وقال المركز الاعلامي

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