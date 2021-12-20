2021/12/20 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي دغمائيّة و تحريفيّة حزب " الوطد الثوري " تتجلّى في معالجته لقضايا شيوعيّة حيويّة أخرى - الفصل السابع من كتاب " في تعرية تحريفيّة الحزب الوطني الديمقراطي الثوري ( الوطد الثوريّ ) الماركسيّ – اللينينيّ و إصلاحيّته "لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !و الروح الثوريّة للماوية المطوَّرة اليوم هي الشيوعيّة الجديدة ( عدد 48 - 49 / ماي 2021 )حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزيدا عن دغمائيّة حزب - الوطد الثوريّ - و تحريفيّته - ناظم الماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزيدا عن دغمائيّة حزب - الوطد الثوريّ - و تحريفيّته - ناظم الماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).