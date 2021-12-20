بينها دولة عربية.. إسرائيل تضيف 10 دول جديدة إلى

2021/12/20 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتّجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد تقييداتها على السفر، بإضافة 10 دول أخرى، بينها دولة عربية، إلى قائمة حظر الطيران "الحمراء"، حيث تستعد لموجة خامسة من الإصابات بفيروس كورونا.

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