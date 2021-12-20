2021/12/20 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء، قرارا بشأن تأمين مفردات السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين وشراء الحنطة.وأفادت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاثنين، أن “مجلس الوزراء، قرّر تولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تصدر قرارًا بشأن السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تصدر قرارًا بشأن السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تصدر قرارًا بشأن السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).