تحالف الخنجر يكشف تطورات التحالفات السياسية ومنصب رئاسة البرلمان

2021/12/20 | 13:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف العزم تحقيق اغلبية برلمانية كبيرة بما يقارب (34) نائباً قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.

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