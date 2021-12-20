التعليم تطلق قناة القبول المباشر ضمن التعليم الموازي

2021/12/20 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق قناة القبول المباشر ضمن التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للعام الدراسي 2022/2021.وأوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ستتولى الكليات ذات القبول المباشر إجراء الاختبار الخاص بالطلبة المتقدمين من خريجي الدراسة الإعدادية للفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي والمهني ومعاهد الفنون ومدارس …

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