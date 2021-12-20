صحة الديوانية تبين حقيقة تسجيل اول حالة بالفطر الاسود - عاجل

2021/12/20 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

بينت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل اول حالة بالفطر الاسود.

وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافظة مكي بريبر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الحالة الموجودة مشتبه بها ولم تتأكد مختبريًا لغاية الآن ".

ومن جانب اخر كشف مصدر في صحة المحافظة لـ( بغداد اليوم )، عن "تسجيل المحافظة اول اصابة بالفطر الاسود لرجل مسن"، مبينا ان "الاصابة ظهرت في منطقة الوجه".

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