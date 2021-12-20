الفتح: القوات الأمريكية لن تنسحب من كردستان!

2021/12/20 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الإثنين، ان انسحاب القوات الأمريكية من العراق سوف لن يشمل إقليم كردستان.

وقال عضو التحالف كريم المحمداوي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة كردستان تتعامل مع الولايات المتحدة دون الرجوع للحكومة الاتحادية فضلاً عن وجود شبهات حول علاقاتها مع الكيان الصهيوني وتصدير النفط بالطرق غير الشرعية".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم تعمل وفق ما تريده هي وليس وفق ما تريده الحكومة الاتحادية وهذا ما رأيناه منذ العام 2003 ولغاية الآن".

وأشار المحمداوي إلى ان "الإقليم لديه مخاوف في حال انسحبت القوات الأمريكية من العراق نهاية الشهر الحالي لذلك فإنه بدون شك ستبقى قوات مسلحة أمريكية في كردستان ودون موافقة الحكومة العراقية".

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