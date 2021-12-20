ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي الى اكثر من 198 مليونا

2021/12/20 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي ، اليوم الاثنين، لتصل الى اكثر من 198 مليون دولار، بمشاركة 45 مصرفاً.وذكر البنك المركزي في بيان ،ان" مزاد بيع وشراء الدولار الامريكي،شهد ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 1.54%، لتصل إلى 198 مليوناً و28 الفاً، و107 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليوناً و 794 الفاً و310 دولارات".وأشار البيان إلى أن" اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 149 مليوناً و 918 الفاً و107 دولارات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و 110 الاف دولار بشكل نقدي"./انتهى8

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