رسمياً.. اسعد عبد الرزاق مدربا لفريق نفط ميسان

2021/12/20 | 13:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن نادي نفط ميسان عن التعاقد مع الكابتن "اسعد عبد الرزاق" لتدريب الفريق الكروي للنادي.وقالت ادارة النادي في بيان :" تم التعاقد مع الكابتن اسعد عبد الرزاق مدرباً للفريق ، يساعده كل من احسان هادي ، و رمضان جاسم ، و حسين جبار مدرباً للحراس ، بينما تمت تسمية حامد كريم مشرفاً للفريق"./انتهى

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