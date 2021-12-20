2021/12/20 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، إن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في العام الماضي بلغ 13.4 تريليون يورو، وهو أقل بنسبة 5.9٪ عن عام 2019.وأشارت الوكالة إلى أن، هذا هو أول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتراجع بسبب الوباء المركز الخبري الوطني.

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