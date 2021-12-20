تراجع أسعار النفط بسسب الانتشار السريع لـ

2021/12/20 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5%، اليوم الاثنين، بسبب ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة.

مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

هبط مزيج برنت في المعاملات الآجلة بقرابة 4 دولارات دون 70 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقدر ذاته دون 67 دولاراً للبرميل.

قال كلفين وونج محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.

وعزا الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

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