مجلس الوزراء يُقرر إطلاق التمويلات المتعلقة بالاتفاق العراقي الصيني

2021/12/20 | 13:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وافق مجلس الوزراء، على استمرار الصرف على المشاريع المستمرة المُمولة من القروض المُقرّة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021، والسنوات السابقة بموجب الاتفاقيات الموقعة في ضوء ما سيدرج من تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022.وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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