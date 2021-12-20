2021/12/20 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، يوم الاثنين، وصول 200 مليار دينار عراقي، إلى حسابها البنكي، لغرض تمويل رواتب موظفي الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية كردستان تتسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية كردستان تتسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية كردستان تتسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).