اخترت حبك- من أشعار مولانا - حكمت الحاج

2021/12/20 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج اخترت حبك..



(مقطعة من فن المثنوي)شعر: مولانا جلال الدين الروميترجمها عن الإنكليزية حكمت الحاج..لقد اخترت أن أحبك في صمت لأني في الصمت لا أجد أي رفض منك اخترت أن أحبك في وحدة لأنه في الوحدة لا أحد يمتلكك إلا أنا اخترت أن أعشقك عن بعد لأن المسافة ستقيني الألم اخترت أن أقبلك في الريح لأن الريح أنعم من شفتيّ اخترت أن أعيشك في أحلامي لأ ......





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