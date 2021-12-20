الكويت تحدد موعد افتتاح منفذ “العبدلي” مع العراق

2021/12/20 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، انه سيتم إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي مع العراق بعد غد الاربعاء ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن بيان للوزارة قولها إنه “سيتم فتح المنفذ الحدودي يوميا […]

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