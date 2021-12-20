2021/12/20 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

واصلت الليرة التركية، انخفاضها اليوم، بالرغم من تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بمواصلة خفض الفائدة.

العملة التركية تراجعت اكثر من 6٪ وتداولت عند ادنى مستوى وهو 17.62 للدولار، في التعاملات الاسيوية، متجهة لليوم الخامس من التراجع.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، "لا تتوقعوا مني شيئا، كمسلم ساستمر في فعل ما يطلبه الناس".

هذه المرة الثانية، التي يستخدم اردوغان، الدين للتبرير عن موقفه، والذي يتماشى مع مطالبه بتخفيض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف ان انهيار الليرة نتاج حصار اقتصادي على تركيا، ولكنها لن تتراجع عن سياساتها الاقتصادية الجديدة.

العملة التركية تراجعت بنسبة 57٪ خلال العام الحالي مقابل الدولار، ومواصلة انخفاضها جعل العاملين في المراكز التجارية غير قادرين على تغيير لوحات أسعار البضائع.

ودعا الكثير من الشركات التركية وخبراء الاقتصاد، الرئيس التركي إلى التراجع عن هذه السياسة التي سببت اضطراب الأسواق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (%57 نسبة انخفاض الليرة التركية هذا العام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (%57 نسبة انخفاض الليرة التركية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).