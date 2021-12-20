السفارة الامريكية في بغداد: قدمنا لدعم العراق في مواجهة جائحة كورونا أكثر من 60 مليون دولار

2021/12/20 | 13:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، حجم تبرعاتها للعراق لدعمه مواهجة جائحة كورونا، وذلك خلال مراسم تأبين في مجمع مستشفى ابن الخطيب، تخليداً لذكرى ضحايا الحريق الذي وقع في شهر نيسان الماضي.وقالت السفارة في بيان : “سفير الولايات المتحدة في … Readmore

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