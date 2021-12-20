الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابي حاول دخول الأنبار

2021/12/20 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي حاول دخول محافظة الأنبار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية استخبارية نوعيّة ومتابعة دقيقة ومعلومات مؤكّدة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التي أشارت لمحاولة أحد الإرهابيين دخول محافظة الأنبار قادماً من سامراء في محافظة صلاح الدين، وفي ضوء المعلومات وبالتعاون مع قوة بريّة من الفوج الرابع لواء المشاة 39، تم نصب كمين محكم للإرهابي في سيطرة الشهيد الرائد اوس عزيز سويلم مدخل الأنبار من اتجاه سامراء والقبض عليه".

وأوضح البيان، أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".

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