الأردن.. مقتل أسرة بأكملها في حريق شب بخيمتهم

2021/12/20 | 14:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى أربعة باكستانيين، هم أب وأم وطفلاهما الاثنين، في حريق شب بخيمتهم في محافظة البلقاء بشمال غرب الأردن، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

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