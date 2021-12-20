2021/12/20 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت حكومة اقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن تعيين مئات الأطباء من خريجي العام الدراسي الماضي.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، فإن “حكومة الإقليم كردستان اصدرت أوامر تعيين 424 طبيبا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



حكومة كردستان تصدر أوامر تعيين خريجي المجموعة الطبية المركز الخبري الوطني.

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