الأمانة العامة لمجلس الوزراء: لجنة تحديد تسعيرة أجور الخدمات الإلكترونية تُنهي أعمالها وترفع عدة توصيات

2021/12/20 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة تحديد تسعيرة أجور الخدمات

الإلكترونية خلال اجتماع عقد في

الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع آلية

مناسبة؛ لتحديد الأجور التي تُراعي حجم

الخدمة الإلكترونية المقدمة للمواطنين

وبتكاليف مخفضة.





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