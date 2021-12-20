السوري نزار محروس مدرباً لأربيل العراقي

2021/12/20 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمّت الهيئة الإدارية لنادي أربيل

الرياضي العراقي، المدرب السوري نزار

محروس، مدرباً لفريقها الكروي الأول

خلفاً للمدرب السابق التونسي طارق

جرايا، الذي أقيل من منصبه بسبب تراجع

نتائج الفريق.

وقال مصدر في

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