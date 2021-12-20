اسعار النفط تتراجع بعد مخاوف ازدياد حالات المتحور اوميكرون في اوروبا وامريكا

2021/12/20 | 14:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة، اليوم الاثنين، إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور “أوميكرون” في أوروبا والولايات المتحدة، مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.وتراجع مزيج برنت … Readmore

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