الحلفي: لم تصدر توصيات بمنع الاحتفالات بأعياد الميلاد

2021/12/20 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مـديـر الـصـحـة الـعـامـة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي في تصريح صحفي، عـدم وجـود أيـة توصيات حاليا أو قـرار بمنع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية مبينا ان ذلك يرتبط بالموقف الوبائي المستقر حاليا فضلا عن عدم تسجيل إصابات بالمتحور الجديد في العراق لغاية الان.وكشفت الوزارة عن عدم وجود توصيات بمنع الاحتفالات بأعياد الميلاد وذلك نتيجة استقرار الموقف الوبائي.

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