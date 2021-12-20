تراجع جديد لليرة التركية بعد تصريحات اردوغان

2021/12/20 | 14:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية مجدداً صباح الاثنين إذ فقدت 6 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، غداة تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها عدم رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر الصرف.يضغط رئيس الدولة على البنك المركزي كل شهر لخفض أسعار الفائدة … Readmore

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