2021/12/20 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، العثور على "اشلاء" عنصرين من داعش وضبط أسلحة متنوعة في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات والتي جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، خرجت قوة من وكالة الاستخبارات، وقوة من الجيش وشرطة ديالى وعثرت على اشلاء لجثتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية و ٤ أسلحة مدمره نوع بندقية m-16 ومخازن بندقية m-16 عدد ٢٥ مدمرة وركيزة قناص مدمرة وقاعدة ناظور حراري وجعب صدرية عدد ٤ وحزام ناسف ومحزن مسدس ومواد غذائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 'اشلاء' عنصرين من داعش وضبط أسلحة مدمرة في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 'اشلاء' عنصرين من داعش وضبط أسلحة مدمرة في ديالى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).