الذهب عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

2021/12/20 | 14:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون الإقبال على شراء الذهب ليقترب سعره، اليوم الاثنين، من أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر 2021.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.

وهبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 22.31 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين واحد بالمئة كذلك إلى 921.48 دولار للأونصة.

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