كتلة سياسية تحدد موقفها من إعادة سعر صرف الدولار

2021/12/20 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت الكتلة الشعبية المستقلة، اليوم الإثنين، موقفها من إعادة صرف الدولار إلى سعره السابق في موازنة 2022.

وقال الناطق باسم الكتلة سجاد سالم في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "إعداد موازنة 2022 ستكون معركة وطنية حقيقية لأجل الانحياز إلى صالح الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي".

وأضاف، أن "الكتلة الشعبية سيكون لها موقف قوي من جميع السياسيات الاقتصادية التي تسببت بالضرر للمواطنين ومنها العمل على إعادة سعر صرف الدولار إلى السعر السابق".

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