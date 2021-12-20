لاستلام الرواتب المتراكمة.. الدفاع توجه دعوة لذوي الشهداء المعدومين

2021/12/20 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، دعوة لذوي الشهداء المعدومين المعدومين لاستلام الرواتب المتراكمة .

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "دائرة التقاعد العسكري تدعو ذوي الشهداء المعدومين والمدرجة اسماؤهم في القوائم المرفقة أدناه، إلى مراجعة الدائرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 كانون الأول لغاية الأربعاء 22 كانون الأول2021، لاستلام الرواتب المتراكمة".

وأضافت انه "سيتم استبدال أسماء الشهداء في حال عدم حضور ذويهم بالموعد المحدد بأسماء الشهداء حسب الأسبقية".

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