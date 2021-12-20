2021/12/20 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع، ذوي الشهداء المعدومين والمدرجة اسماؤهم في القوائم المرفقة أدناه، إلى مراجعة الدائرة اعتباراً من يوم السبت 18 كانون الأول لغاية الأربعاء 22 كانون الأول2021، لاستلام الرواتب المتراكمة.ونوهت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى انه يتم استبدال أسماء الشهداء في حال …

ظهرت المقالة بالأسماء..



الدفاع توجه دعوة لذوي الشهداء المعدومين أولاً على النور نيوز.

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