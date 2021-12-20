لجنة تحديد تسعيرة أجور الخدمات الإلكترونية تُنهي أعمالها وترفع عدة توصيات

2021/12/20 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ناقشت لجنة تحديد تسعيرة أجور الخدمات الإلكترونية خلال اجتماع عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وضع آلية مناسبة؛ لتحديد الأجور التي تُراعي حجم الخدمة الإلكترونية المقدمة للمواطنين وبتكاليف مخفضة.وأكد رئيس اللجنة وكيل وزارة الاتصالات، وادي كريم وادي خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ضرورة أن تكون أجور …

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