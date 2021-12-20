الرئيس التركي يطمئن اللاجئين السوريين في تركيا بعدم الترحيل مهما كانت الظروف

2021/12/20 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ طمأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا بعدم الترحيل مهما كانت الظروف .واكد اردوغان في كلمة له خلال لقائه عددا من طلبة الدول الافريقية اليوم ان حكومته لن تقصر تجاه اللاجئين السوريين وانها تدرك جيدا تلك المعاناة التي يواجهونها في بلدهم سوريا وانها هي التي اجبرتهم عن الرحيل عنها .وجاءت طمأنة الرئيس التركي اردوغان لللاجئين السوريين ردا على ما تطرحه المعارضة التركية بترحيل اللاجئين السوريين حال وصولها للسلطة .واشار اردوغان الى أن اللاجئين ومنهم السوريين, عانوا الأمرين في بلادهم, لأنهم لم يستطيعوا إيجاد إماكن للعيش فيها وان تركيا فتحت لهم أبوابها واحتضنتهم, ولا يمكن أن تطردهم على الإطلاق.وبحسب الأرقام الرسمية فإن تركيا تحتضن حاليا نحو 5 ملايين طالب لجوء, بينهم نحو 4 ملايين من سوريا وآخرون من العراق وافغانستان "وكلهم ضيوف وهم لم يغادروا بلادهم بإرادتهم بل اجبرتهم الظروف على ذلك" /حسب نص كلمة أردوغان/ ./انتهى

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