مصدر امني: اصابة امراة اربعينية بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل

2021/12/20 | 14:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/أصيبت امراة اربعينية بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في ناحية القيارة جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان"امراة اربعينية أصيبت بانفجار عبوة من مخلفات داعش خلال تواجدها في قرية اللزاكة ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل "مبينا ان"القوات الأمنية نقلت المراة لمستشفى قريب وفتحت تحقيقا بالحادث"/انتهى

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