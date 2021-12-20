2021/12/20 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تفاعلت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، مع قصة الشابة العراقية “الأميرة مريم”، التي تعرضت قبل نحو 7 أشهر لاعتداء.وأعلنت الفنانة الكويتية، عزمها التواصل مع الفتاة وعائلتها، عقب أن تم تزويدها برابط حسابها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة كويتية تعلق على فاجعة “الأميرة مريم” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة كويتية تعلق على فاجعة “الأميرة مريم”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة كويتية تعلق على فاجعة “الأميرة مريم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).