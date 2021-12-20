بغداد ترسل 200 مليار دينار إلى أربيل لتمويل رواتب الموظفين

2021/12/20 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وصول 200 مليار دينار عراقي، إلى حسابها البنكي، لغرض تمويل رواتب موظفي الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن “في الساعة 12 ونصف من ظهر يوم الاثنين، وصل مبلغ قدره 200 مليار دينار عراقي، من بغداد إلى إقليم كوردستان، بحسب الاتفاق”.

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